FC Bayern: Feiert Sané sein Comeback gegen Inter? Die PK mit Nagelsmann & Kimmich LIVE im Ticker

Wir nehmen alle mit. Ob sie auch Chancen bekommen, werden wir morgen sehen. Generell bin ich ein Freund davon, dass man sich den Erfolg verdienen muss. Die Gene muss man entwickeln, das ist gerade bei jungen Spielern des FC Bayern München wichtig. Erfolg gehört zu einer guten Ausbildung dazu. Hier in dem Klub bist du zum Siegen verdammt, deshalb ist es Schade, dass wir in der Youth League so früh schon ausgeschieden sind. In den Nachwuchsmannschaften musst du als FC Bayern auch immer der Beste sein, damit der Schritt zu den Profis nicht so groß ist.