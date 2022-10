Formel 1: "Wie nach einem entspannten Sonntag am Strand" - Presse feiert Verstappen

Max Verstappen lässt seine Konkurrenten in der Formel 1 wie Statisten aussehen. Der Rekordjäger sei „nicht einmal ins Schwitzen“ gekommen, urteilt die internationale Presse.

Die internationalen Medien feiern den alten und neuen Weltmeister und ziehen besondere Vergleiche. Ein Auszug an Pressestimmen zum Rennen in Mexiko.

ENGLAND

Sun: „Erneut zog eine Prozession durch Mexiko-City. Am Samstag waren es bunt kostümierte Menschen am Tag der Toten, am Sonntag rollte Max Verstappen zu einem leichten Sieg, der ihm auch noch einen Rekord bescherte.“