Wrexham AFC - Der Geniestreich eines Hollywood-Superstars

Der Kauf war ein wahrer Geniestreich

Wrexham AFC spielt seit 2008 nur noch in der fünften englischen Liga. Als Tabellenachter hatte der Klub die Playoffs um den Aufstieg in die viertklassige League Two gerade erst verpasst. Und trotzdem war der Kauf des Klubs jetzt schon ein wahrer Geniestreich.

Reynolds und McElhenneys sind mit Wrexham AFC am Broadway! ESPN übertrug das FA-Cup-Qualifikationsspiel der Waliser gegen die Blyth Spartans live in den USA und unterstrich damit die wachsende Popularität des Klubs.

Im Netflix-Stil haben die beiden Schauspieler eine humoristisch angehauchte Doku-Serie über den Kauf des Vereins, die Investitionen in den Klub und den Weg der Mannschaft zurück in die Erfolgsspur rausgebracht. Der US-amerikamische Fernsehsender FX zeigt die Serie „Welcome to Wrexham“. Erstmals lief sie im August 2022. Ein deutscher Starttermin ist noch nicht bekannt. Allerdings war die erste Staffel der Dokumentation ein so großer Erfolg, dass FX bereits eine zweite in Auftrag gegeben hat.