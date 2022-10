Reporter-Legende Schmelzer: "Skisport dem Größenwahn zum Opfer gefallen"

Weltmeister im Ruhestand: So hält sich Neureuther fit

In kaum einem anderen Sport lässt sich der Klimawandel so deutlich erkennen, wie im Ski Alpin. Die Folgen der schmelzenden Gletscher und der schneelosen Pisten sind entweder Rennen auf einem dünnen Streifen Kunstschnee oder die Läufe finden gar nicht erst statt. (NEWS: Alles Wichtige zum Ski-Weltcup)

Wegen des frühen Saisonauftakts stand Johan Eliasch, umstrittener Präsident des Ski- und Snowboard-Weltverbandes FIS, vermehrt in der Kritik. Vor allem die geplante Abfahrt am Matterhorn sorgte für Kopfschütteln.

„Größenwahn“ im Skisport

Wegen eines heißen Sommers lag in der Matterhorn-Gegend viel zu wenig Schnee. In der Zielabfahrt war lediglich Geröll vorzufinden. Nach einem langen Hin und Her mit Diskussionen über künstliches Beschneien oder das Verschieben der Ziellinie gab der Skiweltverband nach und sagte das Mega-Rennen ab.