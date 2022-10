Formel 1: Nächste Enttäuschung für Mick in Mexiko! Das sagt er jetzt zu seiner F1-Zukunft

„Wenn er bei uns bleiben will, muss er uns zeigen, dass er noch punkten kann. Darauf warten wir.“

Die Ansage von Teambesitzer Gene Haas an Mick Schumacher vor den Formel-1-Rennen in den USA und Mexiko war deutlich.

Knapp zwei Wochen später steht fest: Punkte gab es für den 23-Jährigen in keinem der beiden Rennen, mit Platz 16 beim Sieg von Weltmeister Max Verstappen war Schumacher davon in Mexiko sogar ziemlich weit entfernt.

Schon am Start fiel der Deutsche von Position 15 weiter zurück, die erhoffte Aufholjagd blieb aus. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Formel 1: Schumacher hadert mit Reifen

„Schade, weil gestern sah es natürlich gut aus“, meinte Schumacher bei Sky mit Blick auf seine starke Qualifying-Runde in Q1, die nur wegen Missachtung der Track Limits in Kurve zwei gestrichen wurde .

Allerdings musste er auch gestehen: „Selbst wenn wir einen guten Start gehabt hätten, wären wir eigentlich nur nach hinten durchgereicht worden. Im Endeffekt war die Rennpace heute nicht so mega.“

Er habe Probleme gehabt, seine Reifen im richtigen Temperatur-Fenster zu halten - auch, weil die Haas-Boliden in Mexiko mit höheren Temperaturen besser zurechtkamen.

„Wir hatten heute zehn Grad weniger als gestern, was uns gestern im Vergleich zwischen dem 3. Freien Training und dem Qualifying ja auch zugutekam, diese höhere Streckentemperatur“, erklärte Schumacher.

Schumacher im Haas bei Mexiko-GP chancenlos

So aber war am Rennsonntag nicht nur er, sondern auch Teamkollege Kevin Magnussen chancenlos. Dass Schumacher am Ende vor dem Dänen landete, durfte er durchaus als Erfolg verbuchen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)