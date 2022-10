FC Bayern: Offensivjuwel Emirhan Demircan vom DFB umworben - Wechsel ins Ausland?

Bayern: Wechselt Demircan ins Ausland?

Demircan besticht durch seine Technik und Schnelligkeit, sodass seine Qualitäten gerade auf der Außenbahn zur Geltung kommen. Bei sechs U19-Bundesliga-Einsätzen kommt er in dieser Saison auf vier Scorerpunkte für die Bayern.

Demircans Fördervertrag beim FCB läuft im Juni 2023 aus. Zuletzt gab er sein (Kurz)-Debüt bei den Bayern-Amateuren in der Regionalliga. In der UEFA Youth League kam er in dieser Spielzeit viermal zum Einsatz.