Sadio Mané verhilft Bundesliga zu einem Boom - Hopfen spricht über Haaland-Effekt

„Dass die neue Welt von Mané jetzt München und die Bundesliga ist, haben sowohl der FC Bayern als auch wir als Liga in den digitalen Medien durch die richtigen Inhalte nutzen können und in seiner Heimat Afrika enorm an Reichweite gewonnen“, sagte sie: „In den sozialen Netzwerken sprechen wir teilweise von einem Wachstum im vierstelligen Prozentbereich.“