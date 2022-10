Wer stoppt wiedererstarkte Bayern? Noussair Mazraoui nennt den härtesten Gegner

Bayern schließt seine Baustellen in Rekordzeit

Der FC Bayern liefert nicht nur in der Bundesliga ab. Neuzugang Noussair Mazraoui sieht den deutschen Rekordmeister auch in der Champions League auf einem sehr guten Weg.

Der FC Bayern befindet sich nach einer ersten Schwächephase wieder in blendender Verfassung - und überzeugt in der Bundesliga ebenso wie in der Champions League.