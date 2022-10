Hoffenheimer Prömel enthüllt: Ich stehe auf Flicks WM-Liste für Katar!

Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim ist einer der Namen auf der vorläufigen Kaderliste von Bundestrainer Hansi Flick für die anstehende WM in Katar.

Mit Blick auf eine mögliche Nominierung für den finalen 26-Mann-Kader, den Flick am 10. November bekannt gibt, äußerte sich Prömel zurückhaltend.

„Ich kann nicht mehr machen, als jedes Wochenende Vollgas geben, mich beweisen und dann darauf hoffen, dass ein Spieler wie ich in der Mannschaft gefragt ist“, sagte Prömel.

Grischa Prömel: Über KSC und Union zurück zur TSG

Der gebürtige Stuttgarter wurde in der Jugend der Stuttgarter Kickers und der TSG Hoffenheim ausgebildet, ehe er im Profi-Bereich zunächst für den Karlsruher SC und Union Berlin spielte.

Die WM in Katar beginnt am 20. November, die deutsche Nationalmannschaft steigt am 23. November gegen Japan ins Turnier ein. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)