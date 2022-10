Darts-EM: Ross Smith mit Überraschungssieg - Fluch von Bully Boy hält an

Finalfluch hält an! Bully Boy vergeigt EM-Finale gegen Außenseiter

Ross Smith ist neuer Darts-Europameister. In einem packenden Finale setzte der Smudger sich gegen den großen Favoriten Bully Boy durch.

In einem spannenden Match setzte sich der Smudger mit 11:8 gegen seinen Kontrahenten und Favoriten Michael Smith durch und löste damit Rob Cross als Champion ab. Beide Smiths zeigten sich, wie auch im gesamten Turnier, in einer überragenden Form. Am Ende hatte jedoch der Underdog die Nase vorn.