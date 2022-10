Bundesliga: 1. FC Köln – TSG 1899 Hoffenheim, 1:1 (1:1)

49.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den 1. FC Köln schlägt – bejubelten in der 13. Minute den Treffer von Florian Kainz zum 1:0. Das 1:1 der TSG stellte Jacob Bruun Larsen sicher (36.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. André Breitenreiter schickte Kevin Akpoguma aufs Feld. Stanley Nsoki blieb in der Kabine. In der 74. Minute änderte André Breitenreiter das Personal und brachte Angelo Stiller und Georginio Rutter mit einem Doppelwechsel für Dennis Geiger und Bruun Larsen auf den Platz. Mit Ondrej Duda und Steffen Tigges nahm Steffen Baumgart in der 80. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Mark Uth und Florian Dietz. Schiedsrichter Willenborg (Osnabrück) schickte Ozan Kabak von Hoffenheim mit Gelb-Rot zum Duschen (87.). Der Schlusspfiff durch den Unparteiischen Willenborg (Osnabrück) setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.