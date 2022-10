Darts-EM: Bully Boy Michael Smith und Wright-Bezwinger Ross Smith im Finale

Van Duijvenbode ließ nicht locker

Ross Smith folgt Bully Boy ins Finale

Ross Smith ist seinem Namensvetter Michael ins Finale der Darts-EM gefolgt. Mit einem 11:9 setze der Smudger sich gegen Chris Dobey durch. Als Weltmeister-Bezwinger ging der 33-Jährige mit viel Selbstvertrauen ins Matchup, zuvor hatte er Peter Wright in einem irren Comeback ausgeschaltet. Das zeigte er seinem Gegner auch von Beginn an. R. Smith legte los, wie die Feuerwehr und erspielte sich eine 5:0-Führung. Der Weg zu seinem ersten Finale war in greifbarer Nähe.

In der Folge Legs war Smudger nicht aufzuhalten. Es reihte sich eine 140 an die nächste, doch Dobey erwies sich als hartnäckiger Gegner und wollte die Chance auf sein erstes EM-Finale nicht so leicht herschenken. Er kam zurück und stand beim Stand von 9:10 kurz vor dem Ausgleich. Bei 16 Restscore versagten ihm aber gleich zweimal die Nerven und er vergab sechs Darts in Folge zum möglichen 10:10. Auch R. Smith machte den Sack nicht direkt zu, blieb aber am Ende cool und machte das 11:9.