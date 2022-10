Schalke-Ärger mit der Polizei: Wegen Choreo drohen ernste Konsequenzen!

Schalker Fans hätten „entgegen der Absprachen“ unter einem riesigen Banner blauen Rauch gezündet. Dieser war beim Ablassen des Banners unbeabsichtigt in den Strafraum gezogen, was zu einer Unterbrechung der Partie führte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Da Polizei und Feuerwehr in dieser Handlung einen Vertrauensverlust sehen, haben sie sich noch während des Spiels darauf verständigt, bis auf Weiteres dem Sicherheitskonzept des Vereins nicht mehr zuzustimmen, sobald Choreografien angemeldet werden“, hieß es am Sonntagabend in einer Mitteilung.