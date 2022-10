Stefan Effenberg fassungslos über VAR-Versagen bei BVB-Sieg - Bayern-Aufschwung nicht überraschend

Stefan Effenberg zeigt sich in seiner SPORT1-Kolumne fassungslos über das VAR-Versagen beim BVB-Sieg in Frankfurt. Der wiedererstarkte FC Bayern verwundert den Experten wenig, Mainz lobt er.

Einen klareren Elfmeter haben wir in dieser und auch in der letzten Saison nicht gesehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Adeyemi-Schubser gegen Lindström erregt Effenberg

So eine Szene musst du einfach erkennen, auch mit 120 Kamera-Einstellungen. Die Szene ist ja immer dieselbe. Für mich stellt sich daher auch die Frage: Was passiert nun nächste Woche mit Robert Kampka?

Aber zu sagen, du musst den Videobeweis nun in die Tonne kloppen, das ist ja totaler Quatsch. Denn das Instrument VAR ist in meinen Augen gut, weil es den Fußball gerechter macht. Aber du musst ihn eben mit der höchsten Qualität anwenden, auch im Kölner Keller. (Krösche: „Geht mir tierisch auf den Sack!“)

Hummels-Hackentrick sorgt für Gesprächsstoff

Wiedererstarken des FC Bayern hat Gründe

Doch die Bayern haben die Spieler und die Qualität, darauf auf dem Platz zu antworten, nicht nur in der Champions League. Wenn du gekitzelt und herausgefordert wirst und plötzlich so ein Klub wie Union an der Spitze steht, dann musst du als FC Bayern ein Zeichen setzen. (HINTERGRUND: Fünf Gründe für Bayern-Höhenflug)

Svensson mit Top-Arbeit bei Mainz 05

Was ich mag: Bo Svensson lebt das auch an der Seitenlinie vor, auch seine Analysen sind immer deutlich und auf den Punkt. Dazu kommt das ruhige Umfeld in Mainz, das ist ähnlich wie in Freiburg.