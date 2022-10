Formel 1: Verstappen auf Rekordjagd: "Bin hier, um zu gewinnen"

Anzeige

Am Sonntag wartet auf den Mexikaner Sergio Pérez der Heim-Grand-Prix. Max Verstappen hat nicht vor, seinem Teamkollegen einen Sieg zu schenken.

Beim Großen Preis von Mexiko (ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) hat Sergio Pérez die Chance in seinem Heimatland einen Sieg einzufahren.

Sein Teamkollege und vorzeitiger Weltmeister Max Verstappen hat jedoch nicht vor sich bei seinem treuen „Wingman“ zu bedanken, indem er ihm den Sieg schenkt.

„Ich bin hier, um zu gewinnen“, betonte der Niederländer und beseitigte damit jeden Gedanken darüber, ob er Perez zum Sieg verhelfen würde.

„Letztendlich wird der schnellste Fahrer das Rennen gewinnen“, sagte Verstappen. Für Pérez geht es neben dem Heimsieg auch noch um Platz Zwei in der Fahrerwertung. Derzeit steht er zwei Punkte hinter Ferrari-Pilot Charles Leclerc. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1).

Verstappen jagt Sieg-Rekord

Verstappen hat zwar schon den Weltmeister-Titel in der Tasche, aber auch weiterhin ein klares Ziel vor Augen.

Der 25-Jährige fährt noch um den Rekord für die meisten Siege in einer Saison, der bei 13 Siegen liegt. Derzeit teilt sich der Red-Bull-Pilot diesen Rekord mit Michael Schuhmacher und Sebastian Vettel. Mit einem Sieg in Mexiko und den kommenden Rennen in Brasilien und Abu-Dhabi könnte er den Rekord auf 16 Siege ausbauen. Lewis Hamilton kam in seiner Karriere bisher nicht über elf Sieg hinaus. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1).

Sollte Verstappen somit an erster Stelle liegen und Perez direkt hinter ihm, habe er jedenfalls nicht vor, die Plätze zu tauschen und wiederholt damit in Mexiko, was er bereits vor einer Woche in Austin von sich gegeben hat. Das „Hauptziel“ sei, dass Perez vor Leclerc ins Ziel komme. Das sei gegeben, wenn er hinter ihm an zweiter Stelle liegen sollte.

Da der Eintrag in die Geschichtsbücher kurz bevorsteht, scheint eine Veränderung der Stallorder-Reihenfolge wohl kein Thema zu sein. „Max sagt zwar immer, er ist nicht so interessiert an Rekorden. Aber jetzt, wo sie in greifbarer Nähe sind, wird mehr und mehr drüber nachgedacht“, lächelt Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko im Interview mit Sky.

Pérez will auf Platz Eins

Sein Teamkollege will ebenfalls, obwohl Verstappen an einem F1-Rekord kratzt, alles für den Erfolg vor heimischem Publikum tun.

„Ich will dieses Wochenende gewinnen. Das ist mein erklärtes Ziel. Ich habe davon schon oft geträumt. Es wäre gigantisch. Es wird aber nicht leicht. Wir brauchen dafür ein perfektes Wochenende. Natürlich ist es unterm Strich auch nur ein Rennwochenende, mit gleich vielen Punkten wie sonst auch. Aber für mich ist es ein besonderes Wochenende“, sagte der Mexikaner.

Auch für Red Bull wäre ein Pérez-Sieg nicht verkehrt: „'Checo‘ hat innerhalb eines Jahres eine unheimliche Popularität erreicht. Wo immer man hinkommt: ‚Checo, Checo, Checo!‘ Und die Mexikaner erwarten einen Sieg von ihm. Es liegt an ihm. Wir werden sehen.“

Red Bull könnte daher in einem Dilemma stecken, denn ein Perez-Sieg würde einen enormen Werbewert mit sich bringen. Auf der anderen Seite soll auch Verstappens Rekordjagd nicht behindert werden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1).