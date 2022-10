Bundesliga: 1. FC Union Berlin – Borussia Mönchengladbach, 2:1 (0:1)

Nico Elvedi besorgte vor 22.012 Zuschauern das 1:0 für die Borussia. Die Pausenführung des Gasts fiel knapp aus. Der 1. FC Union Berlin stellte in der 59. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Genki Haraguchi, Sven Michel und Christopher Trimmel für Andras Schäfer, Jordan Siebatcheu und Tymoteusz Puchacz auf den Platz. Die Heimmannschaft drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Jamie Leweling und Kevin Behrens sorgen, die per Doppelwechsel für Janik Haberer und Sheraldo Becker auf das Spielfeld kamen (74.). Mit Nathan Ngoumou und Alassane Plea nahm Daniel Farke in der 74. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Patrick Herrmann und Luca Netz. Behrens witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Union ein (79.). Die spielentscheidende Rolle nahm Danilho Doekhi ein, der kurz vor knapp für den Ligaprimus zum Führungstreffer bereitstand (90.). Schließlich strich der 1. FC Union Berlin die Optimalausbeute gegen Gladbach ein.