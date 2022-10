Union Berlin nach Last-Minute-Sieg gegen Gladbach wieder Tabellenführer

Union Berlin gewinnt tief in der Nachspielzeit gegen Borussia Mönchengladbach. Damit verdrängen die Eisernen den FC Bayern wieder von der Tabellenspitze.

Die Überflieger von Union Berlin haben mit einem aberwitzigen Schlussspurt die Tabellenführung in der Bundesliga vom FC Bayern zurückerobert. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Gegen Borussia Mönchengladbach siegte das leidenschaftlich kämpfende Team von Trainer Urs Fischer am Sonntag trotz eines 0:1-Rückstandes mit 2:1 (0:1). Mit 26 Punkten thronen die Köpenicker nun wieder bei einem Zähler Vorsprung vor dem Meister aus München. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Union zieht wieder an Bayern vorbei

Kevin Behrens (79.) und Danilho Doekhi (90.+7) drehten die Partie zugunsten der Berliner, Nico Elvedi (33.) hatte Gladbach in Durchgang eins in Führung gebracht. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

Am Samstag hatten die Bayern Union mit ihrem 6:2-Sieg gegen den FSV Mainz 05 zwischenzeitlich von Platz eins verdrängt, nachdem die Eisernen am 6. Spieltag an die Spitze gestürmt waren.