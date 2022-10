Ski alpin: Ester Ledecka noch ohne Vertrag - Verbandszoff beim tschechischen Verband

Ester Ledecka zählt zu den besten tschechischen Athletinnen aller Zeiten. Ihre Erfolge sprechen für sie. Dreifache Olympiasiegerin, zweifache Weltmeisterin, Weltcup-Siegerin - und das auf Snowboard und Skiern. Bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang gelang ihr sogar ein Kunststück, dass es seit 90 Jahren nicht mehr in der olympischen Geschichte gab. (BERICHT: Ledecka-Coup zuletzt vor 90 Jahren)

Probleme bei den Werbepartnern

Zurzeit befindet sich die Tschechin nach einem Schlüsselbeinbruch noch in der Erholungsphase. Ihre Rückkehr ist aktuell offen. Nach bisher drei abgesagten Rennen bestreiten die Damen den nächsten Weltcup am 12. November in Lech/Zürs in Österreich. (SERVICE: Weltcup-Kalender)