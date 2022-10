3. Liga: FC Ingolstadt 04 – FC Viktoria Köln, 1:3 (1:2)

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 5.458 Zuschauern bereits flott zur Sache. André Becker stellte die Führung von Vikt. Köln her (3.). Der FC Ingolstadt 04 zeigte sich wenig beeindruckt. In der siebten Minute schlug Pascal Testroet mit dem Ausgleich zurück. In der 31. Minute brachte Simon Handle den Ball im Netz der Heimmannschaft unter. Zur Pause reklamierte der FC Viktoria Köln eine knappe Führung für sich. Rüdiger Rehm vom FCI nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Rico Preißinger blieb in der Kabine, für ihn kam Denis Linsmayer. In der 59. Minute stellte Ingolstadt personell um: Per Doppelwechsel kamen Tobias Bech und Moussa Doumbouya auf den Platz und ersetzten Arian Llugiqi und Patrick Schmidt. David Philipp schoss die Kugel zum 3:1 für Viktoria über die Linie (68.). Die 1:3-Heimniederlage des FC Ingolstadt 04 war Realität, als Referee Schwengers (Travemünde) die Partie letztendlich abpfiff.