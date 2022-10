Darts-EM: Peter Wright scheidet aus nach Sensations-Comeback von Ross Smith

Das Favoritensterben bei der Darts-EM geht in die nächste Runde!

Der Weltranglistenerste und Top-Anwärter auf den Titel Peter Wright hat sich in einer Zitterpartie mit 8:10 gegen einen stark aufspielenden Ross Smith aus dem Turnier verabschiedet.

Nach einer schnellen 4:0-Führung zu Beginn zeigte Snakebite zwischenzeitlich seine Nerven und ließ den Engländer wieder rankommen. Besonders verheerend das siebte Leg und drei Würfe von Wright zum Vergessen (Triple one, Single seven und Single 19). Smith konterte mit einer 180 und holte sich das 4:3.

Diese kleine Schwächephase ließ der Weltmeister schnell hinter sich und drehte danach richtig auf. Es folgten vier überragende Legs mit vier 180ern. Smith spielte selbst groß auf und verzeichnete sogar einen höheren Durschnitt in dieser Phase, er vergab aber sämtliche Chancen, um Wright das Leben schwer zu machen.

Wright gibt Smith die Comeback-Einladung

Folglich zog der Favorit davon. Smith hatte vor allem bei seinem eigenen Anwurf Schwierigkeiten mitzuhalten. In Leg 13 lud Wright seinen Kontrahenten nochmals ein. Bei 6:193 vergab er vier Chancen, um das Spiel zuzumachen und Smith holte sich das Leg zum 5:8.

Die Verunsicherung stand Snakebite danach in die Augen geschrieben und Smith witterte seine Chance. Drei Legs in die Folge gingen an den Underdog und er glich aus zum 8:8.