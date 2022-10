Bayern? Gladbach-Star Thuram spricht über Transfer-Gerücht - und seine persönliche Mission als Stürmer

Marcus Thuram wird von den Bayern beobachtet. Der Stürmerstar von Borussia Gladbach will aber nicht zu weit in die Zukunft blicken. Er befindet sich auf einer persönlichen Mission.

„Mein Ehrgeiz ist es, der beste Spieler zu werden, der ich sein kann. Wenn ich also der bestmögliche Marcus werden will, dann ist das morgen, übermorgen und nicht in zwei Jahren“, meinte Thuram. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)