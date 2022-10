Bundesliga heute live: 1. FC Köln - TSG Hoffenheim im TV, Stream, Ticker

Für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart ist es das zweite Spiel von innerhalb drei Tagen. Die Kölner mussten zuletzt am Freitag in der Conference League an, nachdem ihre Partie am Donnerstag wegen dichtem Nebel nach wenigen Minuten abgebrochen werden musste. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)