Bundesliga: Mathys Tel? "Wird noch viel Freude bereiten"

Bei der 6:2-Heimgala des FC Bayern München gegen den FSV Mainz trägt sich auch Mathys Tel in die Torschützenliste ein. In letzter Zeit ist es jedoch etwas ruhig geworden um den Youngster.

Aber es demonstrierte, warum Hasan Salihamidzic im Sommer bereit war, bis zu 28,5 Millionen Euro für einen damals gerade einmal 17 Jahre alten Teenager, in dessen Vita nur 78 Profiminuten und der Gewinn der U17-Europameisterschaft standen , zu investieren. Am Samstag legte er nochmal nach und bezeichnete Tel „als eines der größten Talente Europas“.

Nach einem Pass von Marcel Sabitzer auf den linken Flügel zog der Youngster, der in seiner Heimat immer wieder mit Superstar Kylian Mbappé verglichen wird, unaufhaltsam in die Mitte und zog aus rund 17 Metern mit dem rechten Fuß ab. Das Leder schlug links unten im Netz ein und Tel durfte über seinen zweiten Saisontreffer jubeln - und wie er das tat.

Neuner-Krise: Tel bleibt erstmal außen vor

Ausgerechnet zur Wiesn-Zeit befand sich der deutsche Rekordmeister in einer Krise. Vor allem vor dem Tor wirkten die Münchner in dieser Zeit gehemmt. „Bei manchen Spielern hat sich wohl der Glaube eingenistet, man könne die Bundesliga nebenbei machen. Das geht nicht!“, wurde Kahn damals deutlich.

Doch statt in dieser Phase Youngster Tel die Chance zu geben, beendete Eric Maxim Choupo-Moting die Neuner-Debatte nach dem Lewy-Abschied mit vier Toren und zwei Vorlagen in drei Pflichtspielen . „Für mich ist das keine Überraschung, auch wenn er letzte Saison reingekommen ist, hat er immer Leistung gebracht und Tore gemacht“, sagte Kahn. (BERICHT: Verkennt Bayern das wahre Problem?)

Salihamidzic: Tel kann die Zukunft des FC Bayern sein

Wenn man den Worten Salihamidzics nach dem Sieg gegen Mainz Glauben schenken darf, ist der junge Mann aus Sarcelles jedoch die Zukunft im Münchner Sturm. „Er ist ein unglaublich talentierter junger Mann, der uns in den nächsten Jahren noch viel Freude bereiten wird“, ließ der Sportdirektor keinen Zweifel am Wert Tels aufkommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Zudem scheint Tel bei den Bayern genau an der richtigen Stelle, um sich zum absoluten Topstürmer zu entwickeln - zumindest, wenn es nach Salihamidzic geht. „In so eine Mannschaft – immer wieder auch von Anfang an – reinzukommen, tut so einem Jungen sehr gut und er zahlt das mit Toren zurück.“

Julian Nagelsmann ist begeistert von Tel

In die Vereinsgeschichte des Rekordmeisters hat sich der Franzose in seiner kurzen Zeit in München auf jeden Fall schon doppelt eingetragen. Das Top-Talent wurde mit 17 Jahren und 136 Tagen der jüngste Spieler, der je für den Klub in einem Bundesliga-Spiel von Beginn an spielen durfte.