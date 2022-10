3. Liga: Ingolstadt nach Heimpleite nur noch Vierter - Freiburg zieht vorbei

Der FC Ingolstadt muss in der 3. Liga eine überraschende Heimniederlage gegen Viktoria Köln hinnehmen und rutscht auf Rang vier ab. Freiburg profitiert von Ingolstadts Pleite.

Die Schanzer, zuvor sechs Spiele in Folge ungeschlagen, verloren am Sonntag mit 1:3 (1:2) und mussten ihren dritten Tabellenplatz an den SC Freiburg II abgeben. Die Breisgauer bezwangen den VfB Oldenburg 1:0 (0:0).