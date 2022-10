2. Liga: Hannover 96 – Karlsruher SC, 1:0 (0:0)

Leon Jensen musste nach nur 19 Minuten vom Platz, für ihn spielte Paul Nebel weiter. Bis der Unparteiische Waschitzki-Günther (Bremen) den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. 29.100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Hannover schlägt – bejubelten in der 56. Minute den Treffer von Hendrik Weydandt zum 1:0. In Minute 62 der nächste Rückschlag für den KSC: Jerome Gondorf sieht den zweiten gelben Karton. Wenig später kamen Tim Rossmann und Lucas Cueto per Doppelwechsel für Kyoung-Rok Choi und Fabian Schleusener auf Seiten der Mannschaft von Coach Christian Eichner ins Match (70.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Hannover 96 und Karlsruhe aus.