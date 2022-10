2. Liga: SC Paderborn 07 – Hamburger SV, 2:3 (1:2)

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 15.000 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Robert Leipertz war es, der in der dritten Minute zur Stelle war. Der SCP musste den Treffer von Robert Glatzel zum 1:1 hinnehmen (23.). In der Nachspielzeit schockte Jean-Luc Dompé die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok, als er das Führungstor für den HSV erzielte (45.). Ein Tor auf Seiten von Hamburg machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Leipertz den Ausgleich (51.). Lukas Kwasniok setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Marcel Mehlem und Felix Platte auf den Platz (65.). Laszlo Benes versenkte die Kugel zum 3:2 (69.). Mit Sonny Kittel und Dompé nahm Tim Walter in der 78. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Anssi Suhonen und Filip Bilbija. Lukas Kwasniok wollte Paderborn zu einem Ruck bewegen und so sollten Kelvin Ofori und Richmond Tachie eingewechselt für Leipertz und Jannis Heuer neue Impulse setzen (86.). Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und der Gastgeber deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich der SC Paderborn 07 noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.