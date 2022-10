Bundesliga: Alexander Schwolow patzt immer wieder - die Schalker Torwart-Misere

Mit seinem folgenschweren Fehler gegen seinen Ex-Klub leitete der Torhüter die bittere 1:2-Pleite bei der Hertha ein und sorgte für Frust bei den eigenen Anhängern. Zwar zeigte sich der Liga-Letzte unter Interimstrainer Matthias Kreutzer - seit Mitte der Woche hat Thomas Reis die Fäden übernommen - leicht verbessert, am Ende verlor Schalke aber zum fünften Mal in Serie.

Was den leidgeprüften Schalke-Fans besonders missfallen dürfte: Es war nicht der erste Fehler des 30 Jahre alten Schlussmannes.

Schwolow-Patzer keine Seltenheit

Schon beim Ligaauftakt gegen den 1. FC Köln, gegen Gladbach, Union Berlin und bei Bayer Leverkusen leistete sich Schwolow grobe Schnitzer. So gibt er der ohnehin schon gescholtenen Schalker Defensive keinen sicheren Rückhalt. Mit aktuell 26 Gegentreffern stellt Königsblau die zweitschlechteste Defensive der Liga dar, nur Ruhrpott-Nachbar Bochum kassierte zwei Tore mehr. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Dabei kam die Hertha-Leihgabe im Sommer als Hoffnungsträger nach Gelsenkirchen. Bereits 2020 buhlten die Verantwortlichen um die Dienste des damaligen Freiburgers, scheiterten allerdings an der eigenen finanziellen Lage.

Die Torwartfrage ist neu aufgeflammt auf Schalke - mal wieder! Viele Fans fordern einen sofortigen Wechsel der Nummer eins und wünschen sich Klub-Ikone Ralf Fährmann zurück im Schalker Kasten. Die aktuelle Nummer zwei stünde bereit, wackelte allerdings in der Vergangenheit auch zu oft.

In der Abstiegssaison 2020/21 machte der 34-Jährige zuletzt ein Wechseltheater im Schalker Tor mit, als sich zwischen Frankfurt-Leihgabe Frederik Rönnow und ihm keine klare Nummer eins herauskristallisierte, was alles andere als Ruhe in den emotionalen Verein brachte.