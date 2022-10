Formel 1: Tendenziöse Berichterstattung? Verstappen boykottiert TV-Sender

Red Bull verärgert über englische Berichterstattung

Das zeigt auch die Video-Reportage von Ted Kravitz, in der er sowohl dem Sieg beim US-GP 2022 als auch der verlorenen Weltmeisterschaft 2021 hinterhertrauert. „Er (Hamilton, Anm. d. Red.) gewinnt das ganze Jahr über kein einziges Rennen … und kämpft dann (in Austin, Anm. d. Red.) gegen denselben Kerl, der im Vorjahr das Rennen gewann, in dem er bestohlen wurde, und schafft es, vor ihm ins Ziel zu kommen“, berichtet er da. „Was für ein Drehbuch und was für eine Geschichte wäre das gewesen! Aber so ist das Drehbuch … nicht ausgegangen.“