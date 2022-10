NBA: Desaströse Quoten - Los Angeles Lakers historisch schlecht

Schröder peilt Blitz-Comeback an

Die Los Angeles Lakers starten desaströs in die neue NBA-Saison. Nach fünf Niederlagen in Folge sorgt vor allem die Feldwurfquote für Sorgenfalten bei den Lakers-Anhängern.

Eine Niederlage reiht sich an die Nächste und nach fünf Spielen steht das von Superstars bespickte Team mit null gewonnen Spielen auf dem letzten Platz der Western Conference. (DATEN: Alle Tabellen der NBA) .

Der Höhepunkt der noch jungen Saison ereignete sich bei der 99:110-Niederlage gegen die Denver Nuggets . Mit lediglich acht Treffern bei 30 Versuchen von Downtown legten die Lakers eine unvorstellbar schlechte Dreierquote hin - und so und noch viel schlechter läuft es schon über die gesamte Spielzeit. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA) .

Lakers historisch schlecht

Die miserable Dreierquote in Denvers Ball Arena steht nur exemplarisch für eine bisher desaströse Saison. In den ersten vier Spielen versenkten die vermeintlichen Scharfschützen lediglich 33 von 148 Versuchen. Das macht eine Quote von 22,3 Prozent - historisch schlecht.