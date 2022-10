BBL: Rostock Seawolves - Ein Aufsteiger, der die Liga aufmischt

Die Rostock Seawolves feiern nach ihrem Aufstieg in die Basketball-Bundesliga einen fabelhaften Start in die Saison. Gegen Meister ALBA Berlin soll das Märchen weiter geschrieben werden.

Weder der amtierende Champion ALBA Berlin oder die Bayern-Basketballer als Vizemeister noch die aufstrebenden Hamburger Towers oder Playoff-Kandidaten Ludwigsburg oder Oldenburg führen die Tabelle vor dem fünften Spieltag an. Es ist zu aller Überraschung ein Aufsteiger - die Rostock Seawolves. (SERVICE: BBL-Tabelle)

Und am Sonntag kommt es für die Mecklenburger zum ersten Top-Duell der Liga. Gegen den Meister wollen sich die Seawolves nach Siegen gegen Ulm, Ludwigburg, Braunschweig und Göttingen nun auch den starken Albatrossen stellen und den nächsten Sieg einfahren. (BBL: Rostock Seawolves - ALBA Berlin, ab 18.00 Uhr im SPORT1 -Liveticker)

„Gekommen, um zu bleiben“

Der BBL-Neuankömmling steht nicht zu Unrecht, da wo er steht. „Wir sind gekommen, um zu bleiben“, betonte Seawolves-Trainer Christian Held in einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung das Motto für die kommende Saison. Und auch Geschäftsführer André Jürgens ist von den Stärken seines Teams überzeugt und zeigt sich fest entschlossen, dass die Seawolves ihren Platz auf der Basketball-Landkarte nicht allzu schnell räumen werden. (NEWS: Alles zur BBL)

Kontinuität als Schlüssel zum Erfolg

Ein möglicher Grund für den bisherigen Erfolg der Seawolves ist der Kader, denn wie Held erzählt, profitiere sein Team von der Kontinuität. Damit ist gemeint, dass die Mannschaft sich in ihrem Konstrukt nicht gänzlich verändert hat im Vergleich zur Vorsaison. Oftmals wird beim Übertritt in eine höhere Klasse der Kader von Grund auf neu aufgestellt, was sich nicht immer als Vorteil beweist.