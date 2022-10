Schwolow oder Fährmann im Schalke-Kasten? Thomas Reis entscheidet Torwart-Frage

Knäbel verrät: So regelt Schalke die Schröder-Nachfolge

Der Trainer-Nachfolger von Frank Kramer geht heute Abend im Heimspiel gegen Europa-League-Achtelfinalist Freiburg (17.30 Uhr im LIVETICKER ) offiziell die Mammut-Mission Klassenerhalt an. Eine große Frage, die viele Fans des Bundesliga-Letzten interessiert, lautet: Wen wird Reis ins Schalke-Tor stellen?

Nach zuletzt einigen Wackel-Auftritten von Alexander Schwolow (vier gröbere Patzer in 13 Pflichtspielen) hatten nicht wenige Anhänger einen Torwart-Wechsel gefordert. Diesen wird es allerdings nicht geben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nach SPORT1 -Information ist die Entscheidung pro Schwolow ausgefallen. Der 30-Jährige wird gegen seinen Ex-Klub (2009 bis 2020) zwischen den Pfosten stehen. Am Freitag hatte Reis noch ein klares Bekenntnis ausgelassen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Schwolow patzte zuletzt gegen die Hertha

„Ich weiß, dass hier immer wieder über mehrere Jahre eine Diskussion entstanden ist“, sagte der Ex-Bochumer. Er werde sich deshalb ein „Meinungsbild über die Trainingseinheiten holen und dann schauen, welcher Spieler am Sonntag am besten geeignet ist, das gilt aber nicht nur für die Torhüter.“

Das Meinungsbild hat sich Reis mittlerweile gemacht und setzt vorerst weiterhin auf Schwolow, der in der vergangenen Woche ausgerechnet in Berlin die 1:2-Niederlage mit seinem Fehler eingeleitet hatte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Was der Hertha-Leihgabe sicherlich in die Karten spielt: Routinier Ralf Fährmann hat keine Spielpraxis, ist zudem als spielender Torwart eher ungeeignet. Thomas Reis hatte in Bochum mit Manuel Riemann nämlich einen spielerisch starken Torwart, der quasi als elfter Feldspieler fungierte.