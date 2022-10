Achtung, Bayern-Konkurrenz! Diese Aussagen lassen Böses erahnen

Der FC Bayern schießt den FSV Mainz 05 aus der Allianz Arena, setzt seinen Höhenflug fort. Trotzdem sind Mané, Gnabry und Co. längst nicht zufrieden - eine schlechte Nachricht für die Konkurrenz.

Das Team von Julian Nagelsmann ist endgültig zurück in der Erfolgsspur!

1. Stabilere Defensive

Der Rekordmeister präsentiert sich im Spiel gegen den Ball deutlich gefestigter als in der Schwächephase im September. Vier Partien im Oktober beendete die Nagelsmann-Elf zu Null - trotz der Ausfälle der Defensiv-Säulen Manuel Neuer und Lucas Hernández. (NEWS: Jetzt auch noch Sorgen um Thomas Müller!)

„Wir verteidigen als Team insgesamt einfach mehr“, lobt Neuer-Vertreter Sven Ulreich im Gespräch mit SPORT1 : „Das geht vorne schon los, wo wir aggressiver anlaufen und besseres Pressing spielen als in den Wochen zuvor. Das zeichnet uns aus.“ Leon Goretzka ergänzt: „Wir funktionieren als Team sehr gut. Diesen Flow mussten wir uns hart erarbeiten.“

2. Keine Sorgenkinder mehr

Der Angreifer ist wieder Leistungsträger statt Sorgenkind, war allein in seinen letzten drei Einsätzen an fünf Treffern direkt beteiligt (ein Tor, vier Assists).

Hinzu kommt, dass nahezu alle Neuzugänge - wie beispielsweise der hinten rechts plötzlich gesetzte Noussair Mazraoui - inzwischen voll integriert sind und auf Knopfdruck liefern. Und natürlich auch, dass Goretzka wieder in Bestform ist und Nagelsmann einfach Marcel Sabitzer bringen kann, wenn dem Mittelfeldmotor mal die Power ausgeht. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

3. Eric Maxim Choupo-Moting

Der 33 Jahre alte Routinier trifft derzeit nicht nur, wie er will. Er brilliert auch als kombinationsstarker und Räume schaffender Wandspieler. Das beste Beispiel: seine Vorlage zum 2:0 gegen Mainz durch Jamal Musiala.

4. Jamal Musiala

Musiala hat in dieser Saison einen gewaltigen Schritt in seiner Entwicklung gemacht, ist inzwischen sogar Bayerns bester Offensivspieler und nicht mehr wegzudenken aus der ersten Elf - auch wenn der Sturm nur so vor Qualität und Unberechenbarkeit (sechs unterschiedliche Torschützen gegen Mainz) strotzt.