Mats Hummels spricht über seine Kritik an BVB-Kollegen: "Manchmal ist es der letzte Ausweg"

Mats Hummels spricht über die öffentliche Kritik an seinen Teamkollegen vom BVB - und stellt klar, dass er sehr wohl zuerst intern den Finger in die Wunde gelegt hatte.

Mats Hummels hat seine zuletzt mehrfach öffentlich geäußerte Kritik an der Spielweise seiner Teamkollegen erklärt.

Vielfach war dem stellvertretenden Kapitän der Schwarz-Gelben vorgeworfen worden, dass manche Ansagen an die eigene Truppe (“Manchmal ist der einfache 20-Meter-Rückpass besser, auch wenn er danach nicht auf Social Media kommt.“) besser nicht vor laufenden Kamera geäußert werden sollten.

Dieser Sichtweise widersprach Hummels in aller Deutlichkeit: „Es wird immer gesagt, dass man das intern machen soll. Aber man kann sich sicher sein, dass das intern schon mehr als einmal angesprochen wurde.“

Das steckt hinter Hummels‘ öffentlichen Ansagen

Man könne Dinge „intern dutzendfach sagen, oder sogar noch häufiger. Manchmal ist es dann gar nicht so verkehrt, wenn man dann so was auch mal öffentlich anspricht.“ Von den BVB-Bossen war Hummels dennoch zum Rapport gebeten worden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)