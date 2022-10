Marathon: Kenianische Siege in Frankfurt - Pfeiffer Siebter

Hendrik Pfeiffer wird Siebter in Frankfurt © FIRO/FIRO/SID

Misoi setzte sich in der Main-Metropole in 2:06:11 Stunden vor seinem Landsmann Samwel Mailu (2:07:19) durch. Hendrik Pfeiffer (Wattenscheid) wurde in guten 2:11:28 Stunden Siebter.