Chaos-Spieltag - Manuel Gräfe rechnet mit Schiedsrichtern ab: "Völlig von der Rolle", "orientierungslos"

Manuel Gräfe kommentiert den chaotischen Bundesliga-Samstag, der von diversen strittigen Schiedsrichter-Entscheidungen in den Schatten gestellt wird via Twitter - und findet dabei klare Worte.

In gleich mehreren Tweets beurteilte der 49-Jährige, der sich nicht erst seit seinem altersbedingten Abschied aus der Liga kritisch zum deutschen Schiedsrichterwesen äußert, die kontroversen Szenen des bisherigen Spieltags. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Gräfe mit eindeutiger Meinung zur Adeyemi-Szene

Lobend fügte Gräfe aber auch hinzu: „Immerhin: Der Schiedsrichter räumt Fehler ein.“ Tatsächlich hatte sich der Unparteiische der Partie, Sascha Stegemann, nach der Partie gestellt und erklärt, dass er nach Ansicht der TV-Bilder eine Fehlentscheidung getroffen habe . Am Sonntag wird er im STAHLWERK Doppelpass (ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 ) zu Gast sein und in einer Schalte Rede und Antwort stehen.

Elfmeter für Götze? So sieht es Gräfe

„Hier stößt Süle mit zwei Händen, aber nicht ganz so impulsiv - eher leicht. Man sieht das auch an der Wirkung, weil es eher ein Reinstoßen/drücken in den Gegner ist. Das ist ein Kann- aber kein Muss-Elfmeter - hängt von der sonstigen Linie ab“, meinte Gräfe.