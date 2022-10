NHL: Draisaitls Oilers mit viertem Sieg in Serie

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL den vierten Sieg in Serie eingefahren.

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL den vierten Sieg in Serie eingefahren. Nationalstürmer Draisaitl steuerte zum 3:2 der Kanadier in der zweiten "Battle of Alberta" der Saison bei den Calgary Flames eine Torvorlage bei.