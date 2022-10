FC Bayern: Jetzt auch noch Sorgen um Thomas Müller! WM in Gefahr?

Nicht nur die Schulterverletzung von Manuel Neuer gibt Rätsel auf . Knapp zwei Wochen vor dem Aufbruch der deutschen Nationalmannschaft zum WM-Trainingslager in den Oman schlägt sich nun auch noch Thomas Müller mit lästigen Wehwehchen herum - an der Hüfte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

FC Bayern: Fehlen Neuer und Müller weiter?

„Es ist nichts in Gefahr“, bekräftigte der 33-Jährige immerhin, als SPORT1 ihn am Samstag mit Blick auf das Turnier in Katar nach seiner Verletzung fragte. Und auch Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn meinte in den Katakomben der Allianz Arena: „Das wird sicher nicht mehr lange dauern.“