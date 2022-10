Bundesliga: Eintracht Frankfurt - BVB 1:2, Kobel und Bellingham retten Dortmund den Sieg

Terzic erklärt den Wandel von Brandt in dieser Saison

Der BVB kämpft die Eintracht in einem packenden Topspiel nieder. Vor allem ein nicht gegebener Elfmeter sorgt für Aufsehen. Götze verpasst gegen den Ex-Klub einen Treffer.

Kolo Muani schreibt Geschichte

Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani schrieb trotz der Pleite Geschichte. Der Franzose gab beim Treffer von Daichi Kamada (28.) bereits die siebte Vorlage im elften Spiel. Nur Diego brauchte weniger Partien in der Bundesliga, um nach seiner Ankunft sieben Tore aufzulegen.

An den großen Aufregerszenen war er auch beteiligt. Als der überragende BVB-Schlussmann Gregor Kobel nach einem Schuss von Kolo Muani geschlagen schien und Götze das 2:2 vor Augen hatte, rettete Nico Schlotterbeck jedoch auf der Linie (57.). (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Adeyemi-Foul an Lindström sorgt für Aufruhr

Zu diesem Zeitpunkt stand es in einem rassigen Topspiel bereits 1:1 und die Zuschauer im Deutsche Bank Park erlebten einen offenen Schlagabtausch.

Bellingham schießt BVB zum Sieg

Kolo Muani setzte schließlich zum Mega-Solo an, an dessen Ende der starke Franzose erneut an Kobel scheiterte (62.).