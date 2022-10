Bundesliga: Irre Elfmeter-Szene zwischen Frankfurt und Dortmund sorgt für Wirbel

In der 43. Minute beim Stand von 1:1 kommt Eintracht-Stürmer Kolo Muani aus spitzem Winkel zum Abschluss und setzt seinen Heber an den linken Pfosten. Anschließend kommt Jesper Lindström an den Ball und kann eigentlich aus einem Meter einschieben - ehe er von Karim Adeyemi einen offensichtlichen Stoß in den Rücken bekommt und daraufhin fällt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)