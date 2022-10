FC Bayern: Leroy Sané macht nächsten Schritt Richtung Comeback

Als hätte der FC Bayern nicht schon genug Waffen in der Offensive!

Nach SPORT1 -Informationen wird Leroy Sané am Sonntag beim Training der Reservisten nach dem 6:2-Sieg gegen Mainz 05 wieder ins Mannschaftstraining der Münchner einsteigen.

Sané, der sich in dieser Saison sehr formstark präsentierte (15 Torbeteiligungen in 16 Spielen), hatte sich beim 5:0-Erfolg gegen den SC Freiburg am 16. Oktober einen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen und musste seither pausieren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)