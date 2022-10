FC Bayern: Leon Goretzka von eigenem Torjubel irritiert

Fit wie nie! Muss dieser Goretzka in Flicks WM-Startelf?

Der Nationalspieler wuchtete eine Flanke von Sadio Mané, der sich mit einem Tor und zwei Assists in überragender Form präsentierte, per Kopf zum zwischenzeitlichen 4:1 ins Tor. Es war das erste Heimtor des 27-Jährigen in diesem Kalenderjahr. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)