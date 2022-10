Alcaraz verpasst Finale in Basel

Alcaraz verliert Halbfinale in zwei Sätzen © AFP/AFP/GABRIEL MONNET

US-Open-Sieger Carlos Alcaraz verpasst beim ATP-Turnier in Basel das Endspiel.

Der spanische US-Open-Sieger hat beim ATP-Turnier in Basel das Endspiel verpasst. Der Weltranglistenerste aus Spanien unterlag dem formstarken Kanadier Felix Auger-Aliassime deutlich mit 3:6, 2:6. Auger-Aliassime spielt am Sonntag gegen Roberto Bautista Agut (Spanien/Nr. 6) oder den Dänen Holger Rune um seinen dritten ATP-Titel in Folge. (NEWS: Alle Infos zum Tennis)