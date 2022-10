Bundesliga: RB Leipzig – Bayer 04 Leverkusen, 2:0 (1:0)

45.598 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Elf von Coach Marco Rose schlägt – bejubelten in der 32. Minute den Treffer von Christopher Nkunku zum 1:0. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Leipzig, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der Pause stellte Marco Rose um und schickte in einem Doppelwechsel Amadou Haidara und Josko Gvardiol für Kevin Kampl und Mohamed Simakan auf den Rasen. Bayer stellte in der 65. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Mitchel Bakker, Exequiel Palacios und Patrik Schick für Daley Sinkgraven, Nadiem Amiri und Adam Hlozek auf den Platz. Mit Dominik Szoboszlai und David Raum nahm Marco Rose in der 71. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Daniel Olmo Carvajal und Marcel Halstenberg. Kurz vor Ultimo war noch Timo Werner zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von RB Leipzig verantwortlich (83.). Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Jablonski (Bremen) gewann RB gegen Leverkusen.