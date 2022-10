Bundesliga: VfL Wolfsburg – VfL Bochum 1848, 4:0 (2:0)

24.037 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für das Heimteam schlägt – bejubelten in der 28. Minute den Treffer von Felix Nmecha zum 1:0. Ridle Baku trug sich in der 35. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit der Führung für den VfL Wolfsburg ging es in die Halbzeitpause. Bei Bochum kam zu Beginn der zweiten Hälfte Silvere Ganvoula für Ivan Ordets in die Partie. Nmecha legte in der 58. Minute zum 3:0 für Wolfsburg nach. In der 73. Minute stellte Thomas Letsch um und schickte in einem Doppelwechsel Konstantinos Stafylidis und Tim Oermann für Christopher Antwi-Adjei und Philipp Hofmann auf den Rasen. Mit Lukas Nmecha und Felix Nmecha nahm Niko Kovac in der 74. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Jonas Wind und Mattias Svanberg. Wind stellte schließlich in der 80. Minute den 4:0-Sieg für den VfL Wolfsburg sicher. Letztlich feierte Wolfsburg gegen den VfL Bochum 1848 nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.