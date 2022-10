Bundesliga: Wahnsinns-Finish! Stuttgart besiegt Augsburg nach Mega-Chancenwucher!

Der VfB Stuttgart erarbeitet sich gegen den FC Augsburg beste Chancen, doch vergibt diese größtenteils fahrlässig. Erst in der Nachspielzeit erlösen sie sich.

Florian Niederlechner brachte die Gäste früh in Führung (4. Min.), Serhou Guirassy glich noch in der Anfangsphase aus (15.). Waldemar Anton erlöste den VfB in der Nachspielzeit mit dem Siegtreffer. Es war der 31. Torschuss der Schwaben. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)