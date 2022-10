Bundesliga: Mané-Gala bei Geburtstags-Gala gegen Mainz

Am 14. Spieltag beschert der FC Bayern München der „Schickeria“ ein Geburtstagsgeschenk. Serge Gnabry leitet die Festlichkeiten früh ein. Sadio Mané ist in Galaform.

Am 14. Spieltag zeigt sich der FC Bayern München einmal mehr in bester Spiellaune und feiert gegen den FSV Mainz 05 einen 6:2-Heimsieg, bei dem Sadio Mané mit einem Tor und zwei Assists aus einer starken Bayern-Mannschaft noch herausragt.

VAR-Doppel im ersten Durchgang

Burkardt sollte in der 47. Minute nochmal im Fokus stehen. Erst holte der Stürmer - nach VAR-Kontrolle - einen Elfmeter raus. Den vergab er jedoch gegen Sven Ulreich, der in der Mitte stehenblieb und den Ball über die Latte lenkte. Aber die folgende Ecke wurde zum Mainzer Glücksfall. Erneut war es Widmer mit dem Kopf, der diesmal aber besser zielte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Mathys Tel kann sich erneut zeigen

Damit ging das Team von Julian Nagelsmann mit einem beruhigenden 3:1 in die Kabine. In der 58. Minute erzielte Leon Goretzka nach einer erneuten Vorarbeit von Mané das 4:1. „Es fühlt sich super an. Man hat es an meinem Jubel auch gesehen“, erklärte Goretzka seine Euphorie nach dem Tor. Kurz nach dem Treffer (60.) wurden Goretzka und Gnabry unter Standing Ovations der Zuschauer ausgewechselt. Für sie kamen Marcel Sabitzer und Kingsley Coman ins Spiel.