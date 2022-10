FC Bayern: Matthijs de Ligt gegen Mainz raus - Oberschenkelverletzung?

Matthijs de Ligt muss verletzungsbedingt in der Pause raus © Imago

Am 14. Spieltag vertraut Julian Nagelsmann gegen den FSV Mainz 05 der Startelf aus dem Camp Nou. Matthijs de Ligt bleibt zur Pause aber in der Kabine. Hat er sich verletzt?

In der Halbzeitpause gegen den FSV Mainz 05 war der FC Bayern München, der nach den ersten 45 Minuten bereits 3:1 führte, offenbar zu einer Umstellung gezwungen.

Matthijs de Ligt blieb in der Kabine und wurde durch Benjamin Pavard ersetzt. Der Franzose, der bei der Bayern-Gala in Barcelona das dritte Tor zum 3:0-Endstand erzielte, saß zu Beginn etwas überraschend nur auf der Bank. (NEWS: Pavard wieder auf der Bank)

Beim Niederländer könnte eine Verletzung Grund für den frühen Feierabend gewesen sein. Vor seiner Auswechslung griff sich de Ligt hinten an den linken Oberschenkel und wurde dort von der medizinischen Abteilung des Rekordmeisters behandelt.

Matthijs de Ligt wurde gegen Mainz am Oberschenkel behandelt

De Ligt kam nach Startschwierigkeiten immer besser in München in Fahrt und hatte sich neben Dayot Upamecano in der Innenverteidigung als Abwehrchef etabliert.