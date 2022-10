3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – TSV 1860 München, 1:0 (1:0)

12.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Bayreuth schlägt – bejubelten in der 41. Minute den Treffer von Jann George zum 1:0. Die Pausenführung der Gastgeber fiel knapp aus. In der 63. Minute änderte Thomas Kleine das Personal und brachte Daniel Steininger und Markus Ziereis mit einem Doppelwechsel für Tobias Stockinger und George auf den Platz. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.