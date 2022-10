3. Liga: FC Erzgebirge Aue – SV 07 Elversberg, 1:1 (0:0)

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Luca Schnellbacher besorgte vor 6.733 Zuschauern das 1:0 für Elversberg. Der FC Erzgebirge Aue hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Paul-Philipp Besong den Ausgleich (61.). In der 68. Minute änderte Horst Steffen das Personal und brachte Israel Suero Fernandez und Nick Woltemade mit einem Doppelwechsel für Manuel Feil und Kevin Koffi auf den Platz. Mit Besong und Maximilian Thiel nahm Carsten Müller in der 75. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Lenn Jastremski und Tom Baumgart. Am Ende sicherte sich Aue mit diesem 1:1 einen Zähler.