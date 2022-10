2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Nürnberg, 0:0 (0:0)

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Markus Weinzierl setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Erik Wekesser und Christoph Daferner auf den Platz (53.). Mit Jean Zimmer und Kenny Prince Redondo nahm Dirk Schuster in der 62. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Philipp Hercher und Aaron Opoku. Nachdem auch die zweite Hälfte ohne Tore verstrichen war, trennten sich Lautern und Nürnberg schließlich mit einem torlosen Unentschieden.